حلوى العسلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 10:38 صباحا

العسلية من أشهر الحلويات العربية المفضلة لصغار والكبار لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في المنزل بشكل صحي ومكونات بسيطة تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب عسل أسود
كوب سكر
أسياخ خشبية
سمسم على حسب الرغبة

طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبيرا نضع فيه العسل الأسود والسكر ،ونضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتكون خليط ثقيل القوام
- نترك خليط العسل الأسود حتى يبرد قليلًا ونستطيع مسكه باليد
- نقوم بوضع الخليط على سطح أملس ،ونقوم بفرده وتطبيقه عدم مرات حتى يصبح لونه أبيض وصلبا ونشكل الخليط على الأسياخ الخشبية المدهونة بالقليل من النشا عن طريق اليد، ثم نسقط الأسياخ في السمسم حتى تتغطى به.
- نرفع العسلية من الأسياخ ونتركها حتى تجف وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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