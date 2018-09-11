سلطة الثومية والبطاطا

الثومية من السلطات الشامية الشهيرة ولها طرق عديدة في الطهي.

نقدم لك أشهاها وأسهلها وهي سلطة الثومية بالبطاطا تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقـــًا لموقع «فتافيت».

المكونات

حبة متوسطة بطاطس مسلوق

2 فصان من ثوم مهروس

كوب زبادي

ربع كوب زيت

2 ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون

ملعقة كبيرة ماء

ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير

- في وعاء الكبة أو مُحضر الطعام، نضع البطاطس المسلوق والثوم والزيت، ونخلطهم جيداً لمدة 3 دقائق حتى يتجانسوا.

- نضيف إلى خليط البطاطا، الزبادي والملح وعصير الليمون والماء، ونخلط مرة أخرى حتى يتجانس وينعم وتصبح جاهزة للتقديم.

