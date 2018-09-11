أرز بالشعرية

الأرز من الأطباق الأساسية في المجتمع الشرقي نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع الشعرية لتعديه في مطبخك بسهولة وفقــًا لموقع «أكلتي».

المكونات

2 .. كوبان من الأرز

نصف كوب شعرية

ربع كوب زيت أو سمن

3 أكواب ونصف ماء

معلقة كبيرة ملح



طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه وضعي الزيت أو السمن في الإناء (الحلة) على نار متوسطة حتى يسخن.

- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتي يصبح لونها ذهبيًا .

- ضعي الأرز على الشعرية ثم معلقة الملح وقلبيهم جيدًا واتركيهم لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.

- ضعي 3 أكواب الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.

- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه واتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.

- ضعيه على نار هادئة جدًا أو على أصغر شُعلة وتذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تُحددي إذا كان اقترب على السوى أو يحتاج ماء مرة أخرى.

- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1 – 2 دقيقة لتهويته (لتتفادي تعجنه) حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

