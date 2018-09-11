أرز بالشعرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 05:23 مساء

الأرز من الأطباق الأساسية في المجتمع الشرقي نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع الشعرية لتعديه في مطبخك بسهولة وفقــًا لموقع «أكلتي».
المكونات
2  .. كوبان من الأرز
نصف كوب شعرية
ربع كوب زيت أو سمن
3  أكواب ونصف ماء
معلقة كبيرة ملح

طريقة التحضير
- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه وضعي الزيت أو السمن في الإناء (الحلة) على نار متوسطة حتى يسخن.
- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتي يصبح لونها ذهبيًا .
- ضعي الأرز على الشعرية ثم معلقة الملح وقلبيهم جيدًا واتركيهم لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.
- ضعي 3 أكواب الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.
- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه واتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.
- ضعيه على نار هادئة جدًا أو على أصغر شُعلة وتذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تُحددي إذا كان اقترب على السوى أو يحتاج ماء مرة أخرى.
- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1 – 2 دقيقة لتهويته (لتتفادي تعجنه) حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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