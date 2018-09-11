ستيك بالمشروم

نقدم لك طريقة جديدة و لذيذة لتقديم اللحم الشهي مع صوص المشروم اللذيذ و الذي يمكنك تقديمة مع الأرز الأبيض تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم شرائح

ملح

فلفل أسود مطحون

زيت

الصوص:

ثمرة بصل مفروم

2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب كبير مشروم مفروم

كوب ونصف كبير مشروم شرائح

كوب كبير شوربة

كوب كبير كريمة طبخ

1/4 كوب كبير زيت



طريقة التحضير

- تتبل شرائح اللحم بالملح و الفلفل الأسود، وتدق بمطرقة اللحم وفي مقلاة على نار متوسطة يوضع الزيت يسخن.

- توضع شرائح اللحم في المقلاة على الزيت الساخن و تترك حتى تتحمر ثم تقلب على الوجه الآخر ثم ترفع من المقلاة.

- في نفس المقلاة يوضع الزيت ويضاف إليه البصل ويقلب البصل حتى يذبل ثم يضاف إليه الثوم و يقلب المزيج حتى يصفر.

- يضاف المشروم الشرائح و المفروم الى مزيج البصل و الثوم ويقلب حتى يتشوح.

- تضاف الكريمة و الشوربة الى المشروم ويقلب المزيج برفق حتى يصبح ثقيل القوام.

- يتبل مزيج المشروم و الكريمة بالملح و الفلفل الأسود و يقلب المزيج مرة أخرى.

- توضع شرائح اللحم في صوص المشروم و تترك لمدة 10 دقائق حتى تمتزج بالصوص وتصبح جاهزة للتقديم.

