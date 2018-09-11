ستيك بالمشروم

نقدم لك طريقة جديدة و لذيذة لتقديم اللحم الشهي مع صوص المشروم اللذيذ و الذي يمكنك تقديمة مع الأرز الأبيض تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
1/2 كيلو لحم شرائح
ملح
فلفل أسود مطحون
زيت
الصوص:
ثمرة بصل مفروم
2 فص ثوم مهروس
1/4 كوب كبير مشروم مفروم
كوب ونصف كبير مشروم شرائح
كوب كبير شوربة
كوب كبير كريمة طبخ
1/4 كوب كبير زيت
طريقة التحضير
- تتبل شرائح اللحم بالملح و الفلفل الأسود، وتدق بمطرقة اللحم وفي مقلاة على نار متوسطة يوضع الزيت يسخن.
- توضع شرائح اللحم في المقلاة على الزيت الساخن و تترك حتى تتحمر ثم تقلب على الوجه الآخر ثم ترفع من المقلاة.
- في نفس المقلاة يوضع الزيت ويضاف إليه البصل ويقلب البصل حتى يذبل ثم يضاف إليه الثوم و يقلب المزيج حتى يصفر.
- يضاف المشروم الشرائح و المفروم الى مزيج البصل و الثوم ويقلب حتى يتشوح.
- تضاف الكريمة و الشوربة الى المشروم ويقلب المزيج برفق حتى يصبح ثقيل القوام.
- يتبل مزيج المشروم و الكريمة بالملح و الفلفل الأسود و يقلب المزيج مرة أخرى.
- توضع شرائح اللحم في صوص المشروم و تترك لمدة 10 دقائق حتى تمتزج بالصوص وتصبح جاهزة للتقديم.