سمك بالصلصة والبطاطا

نقدم إليكِ طريقة تحضير صينية السمك مع الصلصة والبطاطا لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».