فطيرة التفاح بالقرفة

نقدم إليك طريقة تحضير فطائر التفاح الشهية مع القرفة، لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

300 غرام دقيق

200 غرام زبدة لينة

150 غرام سكر بني

بيضة مخفوقة

معلقة صغيرة ملح

بيضة مخفوقة للوجه

للحشو

3 حبة تفاح شرائح

نصف كوب زبيب أسود

ربع كوب سكر بني

عصير ليمونة

معلقة صغيرة قرفة ناعمة



طريقة التحضير

- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه الملح والسكر البني والزبدة، ويخلط جيدًا حتى يتجانس.

- يضاف البيض، وتخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة وتغطى، وتترك لمدة ساعة لترتاح.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب الكب كيك بالزبدة.

- يوضع التفاح في بولة، ويضاف إليه عصير الليمون والزبيب والسكر البني والقرفة، وتخلط جميع المكونات جيدًا.

- تفرد العجينة بالنشابة على سطح نظيف لتصبح بسمك نصف سم ويؤخذ ثلثي العجينة، وتوزع في القوالب مع مراعاة أن تكون ملاصقة للقالب تمامًا.

- يوزع فوقها خليط التفاح على كل القوالب بالتساوي.

- يقطع الثلث المتبقي من العجين شرائط بسمك 2 سم.

- توضع شرائح العجين متعاكسة بالتبادل فوق خليط التفاح.

- تدهن بالبيض المخفوق، ثم تدخل الفرن لمدة 45 دقيقة وحتى تنضج وتحمر.

- تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلاً وترفع من القوالب بحرص وتصبح جاهزة للتقديم.

