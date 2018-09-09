حضري كبة لبنية

الكبة اللبنية أحد انواع الكبة الشامية وهي عبارة عن خليط من اللحم بالبرغل محشو باللحمة المفرومة، وتوضع في الحليب وتقدم مع الصنوبر المقلي.

تعرفي على خطوات تحضير الكبة اللبنية معنا لتعديها في مطبخك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو برغل

نصف كيلو لحمة قطع

حبة كبيرة بصل أرباع

ملعقة كبيرة ردقوش مجفف

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

الحشو

نصف كيلو لحمة مفرومة

حبة كبيرة بصل مفروم

بيضة كبيرة

2 لتر حليب سائل

4 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بهارات

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ربع كوب صنوبرمقلي

ماء



طريقة التحضير

- في وعاء متوسط، نضع البرغل، وننقعه في ماء وفير لمدة 10 دقائق ثم نصفيه من الماء.

- نبدأ بتحضير العجينة، في المفرمة، نضع اللحمة القطع والبصل والبرغل، ونفرمها جيداً حتى تنعم (يمكن أن تفرم مرتين للحصول على النتيجة المطلوبة).

- نتبل خليط العجين بالملح والكمون والفلفل الاسود والبردقوش، ونخلطه جيداً.

- في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن "يقدح".

- نضيف اللحم المفروم، ونقلبه حتى يجف، ثم نضيف البصل، ونقلبه حتى يذبل.

- نتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ونخلطها مرة أخرى.

- نأخذ مقدار كرة صغيرة من خليط البرغل، ونجوفه باستخدام إصبع الإبهام، ثم نضع فيه مقدار ملعقة صغيرة من خليط الحشوة، ونغلقه عليها جيدًا.

- في وعاء كبير، نضع ماء على نار مرتفعة حتى تغلي.

- نضع الكبة في الماء، ونخفف النار، ونتركها لمدة 10 دقائق، ثم نرفعها.

- نحضر خليط اللبن، في وعاء كبير وعلى نار متوسطة نضع الحليب والبيض والنشا، ونقلبهم جيداً.

- نستمر في التقليب حتى يثقل قوام الحليب، ثم نضع فيها الكبة.

- نترك الكبة في خليط اللبن لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

