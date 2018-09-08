لازانيا نباتية

اللازانيا من الأطباق المحببة للجميع لكنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.

لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها نباتية بسعرات حرارية قليلة و بشكل صحي.. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كوب ونصف من الحليب

كوب بسلة سوتيه

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة لايت

1/2 كوب أوراق ريحان طازج

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

حبتي كوسة مقطعة شرائح

رأسين بصل أخضر مقطعة

ثمرتي طماطم كرزية مقطعة

كوب صلصة طماطم مخففة

كوب جبنة ريكوتا مفتتة

شرائح لازانيا



طريقة التحضير

- سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية ضعي الزبدة في إناء صغير على نار متوسطة وأضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة واحدة حتى ينعم الدقيق ثم أبعديه عن النار.

- أضيفي الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر بمضرب السلك حتى لايتكتل ثم ارفيعيه على النار 5 دقائق أخرى وتبلي بالملح والفلفل.

- ضعي ثلث كمية البشاميل في وعاء فرن زجاجي ثم رصي طبقة من أوراق اللازانيا.

- رصي الخضار السوتيه ثم وزعي طبقة من البشاميل ورشة جبنة موتزاريللا ثم وزعي نصف كمية عصير الطماطم ثم رشة جبنة وطبقة من اللازانيا.

- ضعي باقي البشاميل على وجه طبق اللازانيا والطماطم والريحان، ثم وزعي الجبنة المفتتة والجبنة الموتزاريللا.

- إخبزي في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

