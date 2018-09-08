لازانيا نباتية

اللازانيا من الأطباق المحببة للجميع لكنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.
لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها نباتية بسعرات حرارية قليلة و بشكل صحي.. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
كوب ونصف من الحليب
كوب بسلة سوتيه
كوب جبنة موتزاريلا مبشورة لايت
1/2 كوب أوراق ريحان طازج
ملعقتين كبيرتين من الزبدة
4 ملاعق كبيرة دقيق
حبتي كوسة مقطعة شرائح
رأسين بصل أخضر مقطعة
ثمرتي طماطم كرزية مقطعة
كوب صلصة طماطم مخففة
كوب جبنة ريكوتا مفتتة
شرائح لازانيا
طريقة التحضير
- سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية ضعي الزبدة في إناء صغير على نار متوسطة وأضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة واحدة حتى ينعم الدقيق ثم أبعديه عن النار.
- أضيفي الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر بمضرب السلك حتى لايتكتل ثم ارفيعيه على النار 5 دقائق أخرى وتبلي بالملح والفلفل.
- ضعي ثلث كمية البشاميل في وعاء فرن زجاجي ثم رصي طبقة من أوراق اللازانيا.
- رصي الخضار السوتيه ثم وزعي طبقة من البشاميل ورشة جبنة موتزاريللا ثم وزعي نصف كمية عصير الطماطم ثم رشة جبنة وطبقة من اللازانيا.
- ضعي باقي البشاميل على وجه طبق اللازانيا والطماطم والريحان، ثم وزعي الجبنة المفتتة والجبنة الموتزاريللا.
- إخبزي في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.