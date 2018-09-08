سلطة دجاج

نقدم إليك طبقا صحيا متكامل العناصر من الخضروات والبروتين، لتقدميه لعائلتك ويستفيدوا من عناصره الغذائية المتعددة، وهو سلطة الدجاج المقرمشة تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

3 ملعقة كبيرة زبدة

عبوة نودلز جاهزة

2 ملعقة كبيرة سمسم

1/4 كوب سكر

1/4 كوب خل أبيض

ملعقة كبيرة زيت نباتي

1/2 ملعقة صغيرة فلفل

2 كوب دجاج مطهو مقطع إلى أصابع صغيرة

1/2 كوب فول سوداني محمص دون دهون

4 حبة بصل أخضر متوسطة،

كوب ملفوف

كوب جزر مبشور



طريقة التحضير

- تُذاب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة. يُكسر قالب النودلز إلى قطع صغيرة في المقلاة، وتُقلب مع الزبدة. تُطهى النودلز لمدة دقيقتين، مع التقليب المستمر، ويضاف السمسم ويُقلب.

- يُطهى الخليط لمدة دقيقتين تقريبًا، مع التقليب المستمر، حتى تكتسب النودلز اللون البني الذهبي.

- يُخلط السكر مع الخل والزيت والفلفل في وعاء كبير الحجم. تضاف بقية المقادير وخليط النودلز وتُقلب وتصبح جاهزة للتقديم.

