نقدم إليك طبقا صحيا متكامل العناصر من الخضروات والبروتين، لتقدميه لعائلتك ويستفيدوا من عناصره الغذائية المتعددة، وهو سلطة الدجاج المقرمشة تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
3 ملعقة كبيرة زبدة
عبوة نودلز جاهزة
2 ملعقة كبيرة سمسم
1/4 كوب سكر
1/4 كوب خل أبيض
ملعقة كبيرة زيت نباتي
1/2 ملعقة صغيرة فلفل
2 كوب دجاج مطهو مقطع إلى أصابع صغيرة
1/2 كوب فول سوداني محمص دون دهون
4 حبة بصل أخضر متوسطة،
كوب ملفوف
كوب جزر مبشور
طريقة التحضير
- تُذاب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة. يُكسر قالب النودلز إلى قطع صغيرة في المقلاة، وتُقلب مع الزبدة. تُطهى النودلز لمدة دقيقتين، مع التقليب المستمر، ويضاف السمسم ويُقلب.
- يُطهى الخليط لمدة دقيقتين تقريبًا، مع التقليب المستمر، حتى تكتسب النودلز اللون البني الذهبي.
- يُخلط السكر مع الخل والزيت والفلفل في وعاء كبير الحجم. تضاف بقية المقادير وخليط النودلز وتُقلب وتصبح جاهزة للتقديم.