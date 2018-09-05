ستيك على الطريقة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 04:17 مساء

لعشاق الطعام الصيني نقدم إليكم طريقة تحضير ستيك اللحم الشهي مع المشروم لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
لحم ستيك مُقطعة قطع صغيرة
كوب من حساء اللحم
½ كوب صويا صوص
ملعقة زيت سمسم
4 فصوص ثوم مهروس
¼ كوب سكر بني
بروكلي
نشا مياه

طريقة التحضير
- ضعي الحساء وصوص الصويا وزيت السمسم والثوم والسكر البني معا في إناء واحد، ثم ضعي اللحم واتركيه على نار هادئة لمدة 4 ساعات.
- قطّعي البروكلي وضيفيه للحم اخلطي النشا بالقليل من الماء وأضيفيه للخليط السابق اتركيه على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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