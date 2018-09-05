طريقة تحضير المسخن

نقدم إليكِ طريقة تحضير المسخن من المطبخ الفلسطيني والمسخن أو المحمّر هو طبق فلسطيني من الدجاج المشوي المطبوخ مع البصل والسمّاق والفلفل الإفرنجي والزعفران مع حبوب الصنوبر مقدمةً مع الخبز تعرفي على مكوناته وطريقة تحضيرة معنا وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

1/2 دجاجة مسلوقة

4 حبات بصل كبيرة مقشرة ومقطعة شرائح طولية رفيعة

4 ملاعق كبيرة سماق

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

خبز مرقوق

ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة دبس رمان

كوب جوز

كوب زيت زيتون



طريقة التحضير

- يسلق الدجاج مع عود قرفة وحب الهال حتى ينضج ويفتت الدجاج بشكل ناعم بعد أن يطهى.

- يشوح البصل في زيت الزيتون حتى يطرى ويضاف الدجاج ويحرك.

- يضاف السماق والجوز ودبس الرمان والملح إلى المزيج ويحرك.

- يرفع عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد ويقطع الخبز المرقوق إلى 4 مثلثات.

- تدهن صينية خبز بالقليل من زيت الزيتون وتوضع حوالي ملعقتين كبيرتين من حشوة الدجاج على كل مثلث خبز مرقوق.

- تغلق الحواف وتلف المثلثات وتوضع كل لفائف المسخن على الصينية.

- تدهن بالزيت وتخبز لمدة 15 دقيقة أو حتى تصبح مقرمشة وذهبية وتصبح جاهزة للتقديم.

