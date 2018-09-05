هوهوز كيك

الهوهوز من الحلوى المفضلة للأطفال، تعرفوا على طريقة تحضيرها في المنزل خطوة بخطوة بداية من تحضير الكيك الحشو إلى طريقة التزيين والتقطيع بدون مواد حافظة للحفاظ على صحة أطفالك وتغذيتهم، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

ربع كوب مسحوق كاكاو غير محلى

ثلث كوب دقيق متعدد الاستخدامات

ربع كوب ملعقة صغيرة ملح

4 حبات بيض كبيرة الحجم

نصف كوب سكر أبيض

4 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

مقادير حشو الكريم

كوب قشطة ثقيلة (أو كريمة لباني)

ربع كوب سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

مقادير التزيين

نصف كوب من رقائق الشيكولاتة

نصف كوب قشطة ثقيلة (أو كريمة لباني)

ملعقة كبيرة حليب



طريقة التحضير

- نسخن الفرن على درجة حرارة 425 درجة مئوية، ثم نحضر صينية ونقوم بتبطينها بورق الزبدة.

تحضير الكيك

- في بولة كبيرة نضع فيها الكاكاو والدقيق والملح ونقلب حتى تختلط ونحضر وعاء عازلا للحرارة ونضع فيه البيض والسكر.

- نحضر وعاء متوسط الحجم نضع فيه شبرا من الماء ونتركه على نار هادئة حتى يسخن ونحضر الوعاء العازل للحرارة الذي به البيض والسكر ،ونضعه على الوعاء المملوء بالماء على النار ونتأكد من عدم ملامسة قاع الوعاء العازل للماء.

- ثم نقوم بخلط البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي يدوي على السرعة المتوسطة لمدة دقيقتين حتى يصبح خليط البيض سميكا وله لون باهت ،ونختبر ملمسه إذا كان دافئا نرفعه من على النار.

- نستمر في خلط خليط البيض على السرعة المتوسطة لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط أكثر سمكًا ،ونختبر الخليط برفعه بالملعقة سنجده ثقيلا ويبقى على الوجه مكون خطوط ،ثم نضيف الزبدة المذابة ونقلبها مع الخليط

- نضيف خليط المكونات الجافة (الكاكاو والدقيق والملح) لخليط البيض تدريجيًا مع الخفق بهدوء وبسرعة منخفضة حتى تختلط كل المكونات ويتكون خليط الكيك ونحضر الصينية المبطنة بورق الزبدة ،ونقوم بسكب خليط الكيكة فيها ونفردها باستخدام ملعقة،ثم ندخلها الفرن لمدة 6 دقائق حتى تنضج.

- نحضر ورقة زبدة ونضعها على سطح مستو ونرش عليها رشة خفيفة من الكاكاو ، ثم نقلب وجه صينية الكيكة على ورقة الزبدة لتسقط الكيكة عليها ثم نزيل ورق الزبدة التي قمنا بالخبز عليها داخل الصينية .

- ونلف الكيك مع ورقة الزبدة الجديدة على شكل رول ،ونتركها حتى تبرد

تحضير الحشو

- نضع القشطة الثقيلة و السكر الفانيليا في وعاء ونقوم بخفقها باستخدام خلاط كهربائي يدوي لمدة 5 دقائق على السرعة المتوسطة حتى تتجانس كل المكونات ويتكون خليط الحشو الثقيل

- نحضر الكيك مرة أخرى ونقوم بفردها ،ثم نفرد عليها خليط الحشو ،ونلفها على شكل رول مرة اخرى

- تحضير خليط التزيين

- نضع الكريمة الثقيلة ورقائق الشيكولاتة في وعاء عازل للحرارة ،ثم نضع الوعاء في الميكروويف مع التقليب كل 30 ثانية حتى يذوب الخليط ،ثم نضيف له الحليب مع التقليب

- نضع رول الكيك فوق سلك ونسكب عليها خليط التزيين ثم ندخلها الثلاجة لمدة ثلث ساعة ثم نقوم بتقطيع الهوهوز وتقديمه.

