نجرسكو الدجاج والمشروم لايت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:59 صباحا

إذا كنت من عشاق النجرسكو لكن تتبعين حمية غذائية، نقدم لكِ بالفيديو طريقة تحضير النجرسكو مع المشروم والدجاج بسعرات حرارية قليلة.. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «يوتيوب».
المكونات
كيس معكرونة
صدور دجاج مسلوقة
مشروم طازج
ملعقة زيت ذرة
3 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة زبد
7 ملاعق كبيرة حليب بودرة خالي الدسم
لتر مرقة منزوعة الدسم
رشة جوزة الطيب
بودرة ثوم
بصل
ملح
فلفل أسود
جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة التحضير
- قومي بسلق المعكرونة في ماء مغلي وملح ونقطة زيت ثم حمري قليلاً من الدقيق في الزبد وزيت ذرة حتى يصبح لونه أصفر قليلًا ثم ضيفي المشروم الفريش المقطع وشوحيه قليلًا وبعدها شوحي الدجاج معهم أيضًا.
- ذوبي اللبن البودرة في قليل من المرقة وضيفيه على الدقيق وقلبي جيدًا حتى لا يتكتل، ثم ذوبي باقي الدقيق مع المرقة وضيفيه واستمري في الخلط.
- تبلي بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وبودرة الثوم أو البصل وضيفي الفراخ والجبنة على الصوص الأبيض ثم اخلطي جيدًا.
- ضعي المعكرونة في وعاء فرن مدهون بالزيت، ثم ضيفي فوقها الصوص بالدجاج ثم الجبنة على الوجه وادخليها الفرن حتى يتحمر وجهها وتذوب الجبنة وتصبح جاهزة للتقديم.

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