بطاطا بورية بالجبن والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 05:06 مساء

نقدم لك طريقة جديدة وسريعة لتحضير بطاطا بورية بالجبن واللحم المفروم لتعديها في مطبخك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
6 حبات بطاطا
كوب من الحليب السائل
كوب زبدة
نصف ملعقة ملح
كوب جبنة بارميزان
250 غرام لحم مفروم مشوح

طريقة التحضير
- قشري البطاطا وقسميها إلى قطع، ثم ضعيها في الماء المغلي حتى تطهي مع رشة ملح.
- أضيفي الحليب إلى البطاطا و اهرسيها جيدا بشوكة مع استمرار التقليب اضيفي إلى الخليط الزبدة والتوابل.
- وضعي نصف الكمية في صينية ثم ضعي اللحم المفروم و الجبن البارميزان ثم ضعي باقي كمية البطاطا وادخليها إلى الفرن حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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