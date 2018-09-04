بطاطا بورية بالجبن والمفروم

نقدم لك طريقة جديدة وسريعة لتحضير بطاطا بورية بالجبن واللحم المفروم لتعديها في مطبخك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 حبات بطاطا

كوب من الحليب السائل

كوب زبدة

نصف ملعقة ملح

كوب جبنة بارميزان

250 غرام لحم مفروم مشوح



طريقة التحضير

- قشري البطاطا وقسميها إلى قطع، ثم ضعيها في الماء المغلي حتى تطهي مع رشة ملح.

- أضيفي الحليب إلى البطاطا و اهرسيها جيدا بشوكة مع استمرار التقليب اضيفي إلى الخليط الزبدة والتوابل.

- وضعي نصف الكمية في صينية ثم ضعي اللحم المفروم و الجبن البارميزان ثم ضعي باقي كمية البطاطا وادخليها إلى الفرن حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

