أرز بسمتي بالمكسرات

الأرز بالمكسرات من الوجبات الجانبية الشهية التي يقبل عليها الكثير لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة تحضيره تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

أرز بسمتي

2 فص ثوم مهروس

ربع كوب زعفران منقوع في ماء ورد

2 كوب مرق الدجاج ساخن

4 حبات هيل

عود قرفه

2 ورق غار

ملح

سمنه

زيت

1/4 كوب لوز شرائح

1/4 كوب كاجو 3



طريقة التحضير

- يغسل الأرز وينقع ساعة ثم نصفيه ويسخن الزيت ثم نحمر الشعرية وترفع من القدر وتوضع جانبًا.

- في نفس القدر نضع البصل والثوم ثم الأرز المصفى ونحمسه قليلا بهدوء.

- نضيف البهارات والشعرية والملح والزعفران المنقوع ومرقة الدجاج.

- يترك على نار عالية حتى يتشرب الماء ونضيف السمنة على الوجه ويترك على نار هادئة 10 دقائق حتى ينضج تماما ثم نضيف المكسرات على الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.

