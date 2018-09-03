أرز بسمتي بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 01:41 مساء

الأرز بالمكسرات من الوجبات الجانبية الشهية التي يقبل عليها الكثير لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة تحضيره تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
أرز بسمتي
2 فص ثوم مهروس
ربع كوب زعفران منقوع في ماء ورد
2 كوب مرق الدجاج ساخن
4 حبات هيل
عود قرفه
2 ورق غار
ملح
سمنه
زيت
1/4 كوب لوز شرائح
1/4 كوب كاجو 3

طريقة التحضير
- يغسل الأرز وينقع ساعة ثم نصفيه ويسخن الزيت ثم نحمر الشعرية وترفع من القدر وتوضع جانبًا.
- في نفس القدر نضع البصل والثوم ثم الأرز المصفى ونحمسه قليلا بهدوء.
- نضيف البهارات والشعرية والملح والزعفران المنقوع ومرقة الدجاج.
- يترك على نار عالية حتى يتشرب الماء ونضيف السمنة على الوجه ويترك على نار هادئة 10 دقائق حتى ينضج تماما ثم نضيف المكسرات على الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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