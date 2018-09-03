كوكيز الريد فيلفيت

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة كوكيز الريد فيلفيت لتعديها في مطبخك بطريقة سهلة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

علبة خليط كيك الشوكولاتة الجاهز

6 ملاعق كبيرة زبدة، مذوبة 2 حبة بيض كبير، بحرارة الغرفة

ملعقة ونصف صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة ملون طعام أحمر

كوب قطع شوكولاتة صغيرة بيضاء

3/4 كوب سكر

ملعقة صغيرة نشاء الذرة



طريقة التحضير

- في وعاء يخلط خليط الكيك مع الزبدة والبيض والفانيليا وملون الطعام الأحمر حتى تندمج المكونات.

- تضاف قطع الشوكولاتة الصغيرة مع التقليب، يوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

- يجمع السكر الناعم مع نشا الذرة وتأخذ كميات من عجينة الكوكيز وتقلب بمزيج سكر البودرة.

- تصف الكرات على صينية كوكيز مغطاة بالورق وتخبز على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 9-11 دقيقة، يجب ألا نبالغ في عملية الخبز.

- تترك لتبرد في صينية الكوكيز لمدة 2-3 دقائق قبل نقلها للمبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

