كوكيز الريد فيلفيت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 12:09 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة كوكيز الريد فيلفيت لتعديها في مطبخك بطريقة سهلة وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
علبة خليط كيك الشوكولاتة الجاهز
6 ملاعق كبيرة زبدة، مذوبة 2 حبة بيض كبير، بحرارة الغرفة
ملعقة ونصف صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة ملون طعام أحمر
كوب قطع شوكولاتة صغيرة بيضاء
3/4 كوب سكر
ملعقة صغيرة نشاء الذرة

طريقة التحضير
- في وعاء يخلط خليط الكيك مع الزبدة والبيض والفانيليا وملون الطعام الأحمر حتى تندمج المكونات.
- تضاف قطع الشوكولاتة الصغيرة مع التقليب، يوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.
- يجمع السكر الناعم مع نشا الذرة وتأخذ كميات من عجينة الكوكيز وتقلب بمزيج سكر البودرة.
- تصف الكرات على صينية كوكيز مغطاة بالورق وتخبز على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 9-11 دقيقة، يجب ألا نبالغ في عملية الخبز.
- تترك لتبرد في صينية الكوكيز لمدة 2-3 دقائق قبل نقلها للمبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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