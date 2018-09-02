حضري البريوش في مطبخك

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير مخبوزة البريوش في خطوات سهلة و سريعة لتعديها في مطبخكِ وفقًا لكتاب «المكيال البسيط» لسالمة الكرغلي.

المكونات

أربعة أكواب دقيق.

بيضتان.

ملعقتا سكر.

رشة ملح.

نصف كوب زبد.

نصف ملعقة صغيرة باكينغ باودر.

كوب ماء دافئ.

خميرة.

سكر.

ثماني ملاعق حليب.

مربى أو شوكولاتة لدهن الوجه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة خل.



طريقة التحضير

- يوضع الدقيق والملح والباكينغ باودر والسكر والبيض والفانيليا والخل وتخفق جيدًا.

- يعجن بالماء والخميرة والحليب عجينة لينة نوعًا ما ثم يضاف الزبد وتعجن وتترك نحو نصف ساعة.

- تفرد العجينة وتقص دوائر وتحشى بالشوكولاتة وتغلق جيدًا على شكل كرواسون ويدهن الوجه بالسكر أو المربى.

- توضع في طاجين مدهون بالزبد وتدخل الفرن حتى تنضج تماما ثم تخرج لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

