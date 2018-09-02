كعكة الفراولة بالبسكويت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 01:57 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة الفراولة بالبسكويت بدون استخدام فرن تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «احكي».
المكونات
فراولة طازجة
بسكويت
كريمة مخفوقة

طريقة التحضير
- احضري صينية وافردي بها طبقة من الكريمة المخفوقة بعد ذلك رصّي طبقة من البسكوت بدون تكسيره أو تقطيعه أعيدي فرد طبقة أخرى من الكريمة ضعي طبقة من الفراولة المُقطعة لمكعبات صغيرة أعيدي الترتيب بوضع طبقة أخرى من الكريمة ثُم طبقة من البسكوت ثُم طبقة من الكريمة ثُم طبقة من الفراولة على الوجه ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أخرجي الصينية وقدميها.
 

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