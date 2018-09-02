ناجتس الجبنة

نقدم لك طريقة تحضير فطور شهي وسريع وهي ناجتس الجبن بالزيتون.. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

100 جرام جبنة الشيدر المبشور

1/4 كوب زبدة أو سمن

3/4 كوب دقيق أبيض مغربل

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حلو (بابريكا)

24 حبة زيتون صغيرة محشوة بالفلفل



طريقة التحضير

- يخلط الجبنة مع الزبدة أو السمن ويغربل الدقيق مع البابريكا في خليط الجبن، ويخلطا معه ليتكون عجين.

- يؤخذ مقدار ملعقة صغيرة عجين ويشكل على شكل كرة.

- تفرد الكرة على راحة اليد، ثم توضع زيتونة في منتصفها ويشكل العجين على شكل كرة مرة أخرى حول الزيتونة.

- تكرر العملية مع بقية الزيتون والعجين وتخبز الكرات في صينية خبز غير مدهونة بالزيت على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة من 12 إلى 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

