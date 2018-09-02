ناجتس الجبنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 12:25 مساء

نقدم لك طريقة تحضير فطور شهي وسريع وهي ناجتس الجبن بالزيتون.. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
100 جرام جبنة الشيدر المبشور
1/4 كوب زبدة أو سمن
3/4 كوب دقيق أبيض مغربل
1/2 ملعقة صغيرة فلفل حلو (بابريكا)
24 حبة زيتون صغيرة محشوة بالفلفل

طريقة التحضير
- يخلط الجبنة مع الزبدة أو السمن ويغربل الدقيق مع البابريكا في خليط الجبن، ويخلطا معه ليتكون عجين.
- يؤخذ مقدار ملعقة صغيرة عجين ويشكل على شكل كرة.
- تفرد الكرة على راحة اليد، ثم توضع زيتونة في منتصفها ويشكل العجين على شكل كرة مرة أخرى حول الزيتونة.
- تكرر العملية مع بقية الزيتون والعجين وتخبز الكرات في صينية خبز غير مدهونة بالزيت على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة من 12 إلى 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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