بالفيديو: كفتة الجمبري بالصلصة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 01:29 مساء

نقدم إليك بالفيديو طريقة تحضير كفتة الجمبري الشهية مع الصلصة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «يوتيوب».

المكونات
1/2 كيلو جمبري
3 ملاعق كبيرة أرز مطحون
1/2 كوب معدنوس مفروم
1/2 كوب شبت
1/2 كوب كزبرة خضراء
2 فص ثوم مفروم
بصلة مفرومة ناعم
فلفل أخضر حار (اختياري)
ملح
فلفل أسود
كمون
زيت دقيق
مكونات الصوص:
كوب عصير طماطم
فص ثوم مفروم
ملعقة زيت
ملح
كمون

خطوات التحضير
- في الكبة ضعي الجمبري والأرز المطحون مع البصل والشبت والمعدنوس والكزبرة والثوم المهروس والفلفل الحار والملح والفلفل والكمون.
- امزجي الخليط حتى تحصلي على عجينة سهلة التشكيل، وإذا كانت العجينة متماسكة زيادة عن اللزوم قومي بإضافة ملعقة من الماء.
- شكلي الكفتة على هيئة أصابع وغطيها بقليل من الدقيق ثم حمريها في الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي.
- حضري الصلصة بوضع الزيت في مقلاة وقومي بتحمير الثوم المهروس بها، ثم ضيفي عصير الطماطم والكمون ورشة ملح وفلفل أسود واتركيها على النار حتى تصبح أسمك ثم ضعيها فوق الكفتة بعد تحميرها وتصبح جاهزة للتقديم.

 

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