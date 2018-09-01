بالفيديو: كفتة الجمبري بالصلصة

نقدم إليك بالفيديو طريقة تحضير كفتة الجمبري الشهية مع الصلصة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «يوتيوب».