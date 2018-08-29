لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 03:57 مساء

البطاطا المقلية من الأطعمة التي يقبل عليها الجميع وأعتدنا تناولها مع الوجبات السريعة وفي وجبات العشاء.
وتشتهر تلك البطاطا باسم «French Fries» ولكن ما هو سبب تسميتها بهذا الأسم؟
والترجمة الحرفية لهذا الاسم «French Fries» هو البطاطا الفرنسية وهو ما قد يوحي بأن أصولها فرنسية، ولكن هذا المعتقد غير صحيح فالبطاطا المقلية تم ابتكارها لأول مرة في بلجيكا وليس فرنسا وذلك وفقًا لموقع «من كل بلد أكلة».

والسبب في تسميتها بالبطاطا الفرنسية هو الجيش الأميركي، حيث كان جنود الجيش الأميركي في بلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد أعجبوا بطريقة تحضير البطاطا هذه، وقد قام الجنود بتسمية هذه البطاطا باسم البطاطا الفرنسية لأن الجيش البلجيكي كان يعتمد اللغة الفرنسية في التواصل، مع العلم بأن بلجيكا تعتمد 3 لغات رئيسية وهي الفرنسية والألمانية والهولندية.
ونقدم إليكم اليوم طريقة تحضير البطاطا المقلية المقرمشة كما تقدم في المطاعم تعرفي على طريقة تحضيرها معنا واعديها بنفسك.
المكونات
كيلوغرام بطاطا
4 ملاعق كبيرة خل
2 ملعقة صغيره ملح
كوب ونصف زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير
- تقطع البطاطا إلى اصابع متوسطه الحجم، تنقع في الماء مع إضافة الملح والخل لمده ساعتين.
- يسخن الزيت في مقلاة عميقة ثم تقلى البطاطس جيدًا حتى تتحمر وتصبح مقرمشة.
- تخرج البطاطا من الزيت، تصفى في مصفاة سلك حتى التخلص من كل الزيت الإضافي وحتى تصبح مقرمشة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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