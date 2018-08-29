أطعمة تمتد صلاحيتها إلى عام

دائمًا علينا التأكد من صلاحية الطعام الذي نتناوله، ولكن توجد أطعمة طويلة العمر ويمكن تخزينها عندما نحتاج إليها، نعرض لك بعضها للتعرفي عليها وذلك وفقًا لموقع «أكل».



التمر

يحتوي التمر على البوتاسيوم والبروتين والفيتامينات والمعادن وتستطيعن تخزينه في وعاء مغلق عدة أشهر أو في الثلاجة لمدة سنة.



زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من المصادر المهمة التي تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة وتمتد صلاحيته بعد فتح الزجاجة إلى أكثر من سنة.



اللوز

تمتد فترة صلاحيته في الثلاجة إلى سنة ويحتوي اللوز على أحماض دهنية غير مشبعة وممكن أن تتناوليه كوجبة خفيفة بعد الظهر.



الأرز البني

إذا ظل مغلقًا تمتد صلاحيته لسنة إما إذا تم فتحه يستمر لستة أشهر.

