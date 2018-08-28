باستا فلورا

حلوى الباستا فلورا من الحلويات الشهيرة والشهية نقدم إليك طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة وفقـًا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب

كوب زبدة

كوب سكربودرة

2 حبة بيض

ملعقتان صغيرتان بيكنغ بودر

ملعقة صغيرة برش البرتقال

رشّة ملح

ملعقة صغيرة الفانيليا

كوب مربى المشمش (أو الفراولة أو التوت)



طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق مع البيكنغ بودر والملح وفى وعاء اخفقى السكر مع الزبد حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

- ضيفي البيض، الفانيليا، برش البرتقال واستمري فى الخفق.

- ابدئى بإضافة خليط الدقيق وقلبي حتى يتجانس، ثم لمي العجينة (بدون عجن).

-غلفي العجينة وضعيها بالثلاجة لمدة ساعة.

- اقسمى العجينة إلى جزئين أحدهما أكبر من الآخر ثم افردي الجزء الأكبر من العجينة في صينية قصيرة الحواف مفروشة بورقة زبدة، مع رفع الحواف.

- وزعي المربى بالتساوي فوق طبقة العجين.

- بين قطعتين من ورق الزبدة افردي الجزء الآخر من العجين، ثم قطعيه إلى شرائط وزعي الشرائط على السطح كما موضح بالصورة.

- اخبزيها في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى تصبح ذهبية اللون ثم اتركيها لتبرد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

