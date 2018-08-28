باستا فلورا

حلوى الباستا فلورا من الحلويات الشهيرة والشهية نقدم إليك طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة وفقـًا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكواب
كوب زبدة
كوب سكربودرة
2 حبة بيض
ملعقتان صغيرتان بيكنغ بودر
ملعقة صغيرة برش البرتقال
رشّة ملح
ملعقة صغيرة الفانيليا
كوب مربى المشمش (أو الفراولة أو التوت)
طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق مع البيكنغ بودر والملح وفى وعاء اخفقى السكر مع الزبد حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.
- ضيفي البيض، الفانيليا، برش البرتقال واستمري فى الخفق.
- ابدئى بإضافة خليط الدقيق وقلبي حتى يتجانس، ثم لمي العجينة (بدون عجن).
-غلفي العجينة وضعيها بالثلاجة لمدة ساعة.
- اقسمى العجينة إلى جزئين أحدهما أكبر من الآخر ثم افردي الجزء الأكبر من العجينة في صينية قصيرة الحواف مفروشة بورقة زبدة، مع رفع الحواف.
- وزعي المربى بالتساوي فوق طبقة العجين.
- بين قطعتين من ورق الزبدة افردي الجزء الآخر من العجين، ثم قطعيه إلى شرائط وزعي الشرائط على السطح كما موضح بالصورة.
- اخبزيها في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى تصبح ذهبية اللون ثم اتركيها لتبرد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.