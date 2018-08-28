بالفيديو: بطاطا باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 02:01 مساء

تعرفي معنا بالفيديوعلى طريقة تحضير البطاطا مع حشوة اللحم المفروم لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا للطاهية «نجلاء الشيرشابي» وموقع «يوتيوب».
المكونات
بطاطا صغيرة
لحمة مفرومة
بصلة مفرومة
2-3 فصوص ثوم مفرومة
ملح وفلفل
بهارات
فلفل حار أو رومي
حبهان
عصير طماطم

طريقة التحضير
- عصجّي اللحمة المفرومة، شوحي البصلة في الزيت لدقيقتين ثُم اضيفي الثوم والفلفل حتى يتغير لون المكونات الثلاثة قليلاً.
- اضيفي اللحمة لهذا المزيج. أضيفي الملح والفلفل والبهارات والحبهان واتركيه على النار.
- اتركي المزيج على النار حتى ينضج.
- قشري البطاطا وقومي بتقوريها من الداخل ولكن لا تتخلصي من الحشو الداخلي للبطاطا.
- صفّي عصاج اللحمة من الزيت واحشي البطاطا.
- في صينية كبيرة افردي فارغ تقوير البطاطا في الصينية بعد دهنها بنقطة زيت ورشي ملح وفلفل.
- رصّي البطاطا في الصينية واضيفي لها عصير الطماطم على وربع كوب من الماء. ادخلي الصينية الفرن واتركيها حتى تنضج تمامًا.

 

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