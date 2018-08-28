بالفيديو: بطاطا باللحم المفروم

تعرفي معنا بالفيديوعلى طريقة تحضير البطاطا مع حشوة اللحم المفروم لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا للطاهية «نجلاء الشيرشابي» وموقع «يوتيوب».

المكونات

بطاطا صغيرة

لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

2-3 فصوص ثوم مفرومة

ملح وفلفل

بهارات

فلفل حار أو رومي

حبهان

عصير طماطم



طريقة التحضير

- عصجّي اللحمة المفرومة، شوحي البصلة في الزيت لدقيقتين ثُم اضيفي الثوم والفلفل حتى يتغير لون المكونات الثلاثة قليلاً.

- اضيفي اللحمة لهذا المزيج. أضيفي الملح والفلفل والبهارات والحبهان واتركيه على النار.

- اتركي المزيج على النار حتى ينضج.

- قشري البطاطا وقومي بتقوريها من الداخل ولكن لا تتخلصي من الحشو الداخلي للبطاطا.

- صفّي عصاج اللحمة من الزيت واحشي البطاطا.

- في صينية كبيرة افردي فارغ تقوير البطاطا في الصينية بعد دهنها بنقطة زيت ورشي ملح وفلفل.

- رصّي البطاطا في الصينية واضيفي لها عصير الطماطم على وربع كوب من الماء. ادخلي الصينية الفرن واتركيها حتى تنضج تمامًا.



