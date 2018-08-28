براونيوز البطاطا

نقدم اليك طريقة تحضير براونيز شهي قليل السعرات الحرارية، إذا كنت تتبعين حمية غذائية شاهدي الفيديو معنا وتعلمي الطريقة وفقا لموقع «يوتيوب».

المكونات

بطاطا حلوة

لوز تمر

كاكاو بودرة

½ كوب زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

رشة ملح أي نوع من المكسرات (لوز -عين جمل - بندق)

2 بيضة



خطوات التحضير

- قطّعي البطاطا الحلوة مكعبات صغيرة وضعيها في ماء مغلي واتركيها حتى تُصبح ناعم لتستطعين هرسها بسهولة.

- في ماكينة تحضير الطعام قومي بطحن 50 جرام من اللوز حتى يُصبح مثل الدقيق.

- اضيفي 20 غرام من التمر و50 غرام من بودرة الكاكاو ونصف كوب زيت زيتون ونصف ملعقة بيكنج بودر ومثلها بيكنج صودا ورشة ملح.

- اضيفي البطاطا الحلوة بعد تصفيتها من الماء واخلطي جميع المكونات السابقة حتى تمتزج مع بعضها البعض اضيفي البيض ثُم اخلطي المزيج مرة أخرى.

- قلّبي الخليط بعد مزجه مع أي نوع مكسرات تُحبيه ثُم ضعي الخليط في الصينية.

- ادخليها الفرن وقطّعيها قطع مُربعة بعد خروجها لتُصبح جاهزة للأكل.

