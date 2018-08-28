براونيوز البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 12:50 مساء

نقدم اليك طريقة تحضير براونيز شهي قليل السعرات الحرارية، إذا كنت تتبعين حمية غذائية شاهدي الفيديو معنا وتعلمي الطريقة وفقا لموقع «يوتيوب».
المكونات
بطاطا حلوة
لوز تمر
كاكاو بودرة
½ كوب زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
رشة ملح أي نوع من المكسرات (لوز -عين جمل - بندق)
2 بيضة

خطوات التحضير
- قطّعي البطاطا الحلوة مكعبات صغيرة وضعيها في ماء مغلي واتركيها حتى تُصبح ناعم لتستطعين هرسها بسهولة.
- في ماكينة تحضير الطعام قومي بطحن 50 جرام من اللوز حتى يُصبح مثل الدقيق.
- اضيفي 20 غرام من التمر و50 غرام من بودرة الكاكاو ونصف كوب زيت زيتون ونصف ملعقة بيكنج بودر ومثلها بيكنج صودا ورشة ملح.
- اضيفي البطاطا الحلوة بعد تصفيتها من الماء واخلطي جميع المكونات السابقة حتى تمتزج مع بعضها البعض اضيفي البيض ثُم اخلطي المزيج مرة أخرى.
- قلّبي الخليط بعد مزجه مع أي نوع مكسرات تُحبيه ثُم ضعي الخليط في الصينية.
- ادخليها الفرن وقطّعيها قطع مُربعة بعد خروجها لتُصبح جاهزة للأكل.

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