طرق للتمييز بين السمك الطازج والمبرد والمحفوظ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 11:13 صباحا

الأسماك بمختلف أنواعها من الأطعمة التي يقبل عليها الجميع، خاصة وأن طرق طهيها وتحضيرها كثيرة وتلائم مختلف الأذوق.

وعند شراء السمك، من الصعب التأكّد من أنها طازجة أو مبرّدة سابقًا، وفق «إيلي عربية».

لذلك نقدّم لكِ هذه النصائح والإرشادات البسيطة التي سوف تساعدك على اختيار السمكة الأفضل.

عليك التأكّد من الآتي:
1. أن تكون قرنية عين السمكة شفافة ولامعة.
2. أن يكون لونها مائلًا للوردي الفاتح وليس البني الناتج من التبريد والحفظ.
3. أن يكون اللحم الداخلي للسمكة أبيض وشفافًا.
4. أن تكون منطقة جانبي البطن خالية من أي تغيرات فارقة في اللون وأي انتفاخات غريبة.
5. أن يكون جسم السمكة قاسيًا وليس طريًا.
6. أن تكون خالية من الضربات.
7. أن تكون قشور السمكة لامعة وملتصقة بالجلد.

وببساطة، وحتى تتأكّدي أكثر أن السمكة طازجة عليكِ الضغط عليها باستخدام أصبع اليد فإذا لم يبق أثر الضغط تكون السمكة طازجة.

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