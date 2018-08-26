طاجين تورلي باللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 03:22 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير طجين التورلي مع اللحم لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة
1/4 كيلو بسلة
ثمرة بصل مقطعة
2 ثمرة جزر مقطعة
عود كرفس مقطع
2 ثمرة بطاطا مكعبات
ثمرة باذنجان مكعبات، مقلية
1/4 كيلو كوسة مقطعة
زيت
3 فصوص ثوم
زعتر
ملح
فلفل أسود مطحون
كزبرة خضراء
طماطم معصورة

طريقة التحضير
- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدًا.
- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل.
- ضعي الباذنجان والبطاطا والكوسا على مزيج البصل وقلبي.
- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.
- ضعي التورلي في طاجين ثم ادخليه في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيروز تغني بإمضاء زياد الرحباني
ثقافة وفن
اكتشاف نفق سري أسفل مطعم «كنتاكي» لتهريب المخدرات من المكسيك لأميركا
دولى
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
لجنة الترتيبات المالية بـ«الرئاسي» تدعو لمناقشة «خطة الإنفاق»
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
تشاد تنشر قوات بالقرب من حدودها مع ليبيا
ليبيا
قزيط: الإرهاب يضرب والقادة السياسيون لا يشغلهم سوى البقاء في الكراسي
ليبيا
فرنسا: علمنا بمؤتمر روما حول ليبيا وندعم كل المبادرات لتحقيق المصالحة
ليبيا
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر