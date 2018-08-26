طاجين تورلي باللحم

نقدم إليكِ طريقة تحضير طجين التورلي مع اللحم لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة

1/4 كيلو بسلة

ثمرة بصل مقطعة

2 ثمرة جزر مقطعة

عود كرفس مقطع

2 ثمرة بطاطا مكعبات

ثمرة باذنجان مكعبات، مقلية

1/4 كيلو كوسة مقطعة

زيت

3 فصوص ثوم

زعتر

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة خضراء

طماطم معصورة



طريقة التحضير

- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدًا.

- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل.

- ضعي الباذنجان والبطاطا والكوسا على مزيج البصل وقلبي.

- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.

- ضعي التورلي في طاجين ثم ادخليه في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

