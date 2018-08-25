كبيبة حارة بالنعناع

إذا كنت من محبي الأكلات الحارة، نقدم لك اليوم طريقة عمل الكبيبة الحارة بالنعناع وسر الحصول عليها هشة وطرية، وفق «شملولة».

مقادير العجينة

نصف كيلو لحمة مقطعة شرائح

2 كوبان ونصف كوب كبير برغل ناعم

1 حبة كبيرة بصل مقطعة 4 أجزاء

2 ملعقتان صغيرتان من الملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1كوب كبير ورق نعناع طازج

مقادير الحشو

نصف كيلو لحم مفروم

2 ملعقتان كبيرتان من سمن لين

2 حبتا بصل كبيرة مفرومة

2 ملعقتان صغيرتان من الملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقتان صغيرتان من بهارات لحم

ربع كوب كبير صنوبر

الطريقة

تحضير عجينة الكبيبة: نحضر إناء لنقع البرغل، نضع فيه البرغل الناعم ونغطيه بالماء لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بتجفيفه تمامًا باستخدام قماشة بيضاء.

نحضر مفرمه اللحم، ونفرم فيها اللحمة، والنعناع ، والبرغل بعد نقعه، وبصلة مقطعة 4 أجزاء معًا داخل مفرمة اللحم مرتين حتى نحصل على خليط عجينة الكبيبة المتماسك واللين القوام.

نجمع خليط عجينة الكبيبة المفروم من المفرمة ونضعه داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى ترتاح ونذهب لتحضير الحشو.

حشو الكبيبة : نحضر مقلاة ونضع فيها السمن ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ،ثم نضيف لها اللحم المفروم ونرفع النار من متوسطة لعالية ونقلب بملعقة خشبية حتى يتحمّر اللحم ويجف تمامًا ويصبح لونه بُنيًا ثم نضيف البصل المفرومة ونستمر في التقليب حتى يتحمر البصل ويذبل تمامًا ثم نرفع المقلاه عن النار، ثم نضيف الفلفل الأسود، وبهارات اللحم، والملح، والصنوبر، ونقلبهم معًا حتى تختلط وتتشرب اللحمة بالتتبيلة، بذلك أصبح الحشو جاهزاً.

نحضر عجينة الكبيبة لنبدأ في تشكيلها، نبل اليد بماء بارد ثم نشكل العجين إلى كرات ثم نشكل فجوة داخل كرة عجين ونضع فيها ملعقة صغيرة من حشو الكبيبة، ثم نغلق كرات العجين جيدًا ونشكلها على شكل بيضاوي.

نحضر مقلاة بها زيت للقلي على نار متوسطة ونتركها حتى يسخن الزيت، ثم نضع كرات الكبيبة في الزيت مع التقليب على جميع الجهات لدقائق قليلة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات

نخرج الكبيبة من الزيت على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت منها.. ثم تقدم وصحتين.