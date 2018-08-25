فتة دجاج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 11:01 صباحا

إليك طريقة لتحضير فتة دجاج، وهي من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بسرعة وسهولة، حسب «إيلي عربية».

المكونات
3 صدور دجاج مسلوقة
1/2 كوب لبن
1 كوب طحينة
1/4 كوب عصير ليمون
2 رغيفتا خبز
3 فصوص من ثوم مدقوق
1/4 كوب معدنوس مفروم
1 ملعقة صغيرة نعناع
1 ملعقة كبيرة سماق
1/2 كوب لوز
ملح
فلفل

الطريقة
قطعي الدجاج إلى مكعبات يضاف إليها قليل من عصير الليمون وتوضع جانبًا.
اسكبي الطحينة وعصير الليمون في وعاء ويمزجان جيدًا، ثم يضاف اللبن ويخلط المزيج ثم يضاف الملح، الفلفل، الثوم والنعناع اليابس مع التقليب.
يقطع الخبز إلى مربعات ثم يوضع في صينية في الفرن.
يوضع الخبز المحمص أولاً ثم ملعقتان كبيرتان من صلصة الطحينة وتوزع قطع الدجاج.
يُسكب باقي الصلصة ثم يوضع قليل من الخبز المحمص وقطع الدجاج.
وأخيرًا يُرش السماق ويزين الطبق باللوز أو الصنوبر والمعدنوس.

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