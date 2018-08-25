فتة دجاج

إليك طريقة لتحضير فتة دجاج، وهي من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بسرعة وسهولة، حسب «إيلي عربية».

المكونات

3 صدور دجاج مسلوقة

1/2 كوب لبن

1 كوب طحينة

1/4 كوب عصير ليمون

2 رغيفتا خبز

3 فصوص من ثوم مدقوق

1/4 كوب معدنوس مفروم

1 ملعقة صغيرة نعناع

1 ملعقة كبيرة سماق

1/2 كوب لوز

ملح

فلفل