شطيطحة اللحم الجزائرية مناسبة للطبخ بعيد الأضحي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 01:32 مساء
شطيطحة اللحم الجزائرية مناسبة للطبخ بعيد الأضحي (أرشيفية:انترنت)

تُعد طبخة شطيطحة الدجاج أو اللحم من الأكلات التقليدية الشهيرة في بلاد المغرب العربي، خاصة الجزائر، فهي أكلة لذيذة يقدمونها في المناسبات العائلية، ونقدِّم إليكِ طريقة شطيطحة اللحم لإعدادها في عيد الأضحي.

المكونات
700 غرام من لحم العجل، مقطع قطعًا كبيرة مع العظم. 
كوبان من الحمص المسلوق. 
بصلة متوسطة الحجم، مفرومة فرمًا ناعمًا. 
رأس من الثوم المهروس. 
حبة كبيرة من الطماطم مبشورة ناعمًا. 
قرن من الفلفل الأحمر، مجفف ومطحون. 
نصف ملعقة كبيرة من رأس الحانوت، وهي خلطة من البهارات المغربية. 
ملعقة كبيرة من البابريكا. 
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. 
ملعقتان صغيرتان من الملح. 
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. 
ملعقة كبيرة من السمن. 

طريقة التحضير 
نخلط الثوم المهروس مع الفلفل الأحمر الحار المطحون في وعاء، وننكّه الصلصة بالملح والفلفل الأسود وبهارات الحانوت والبابريكا، ثم نخلط التتبلية جيدًا، ونضيف بعض القطرات من الماء حتى تصبح الصلصة أكثر ليونة. 

ندهن قطع اللحم بعد غسلها وتنظيفها بالصلصة ونتركها منقوعة لبعض الوقت، ويفضل طوال الليل، ثم نحتفظ بالكمية المتبقية من الصلصة، ونسخن زيت الزيتون والسمن في قدر على نار متوسطة، ثم نضيف البصل، وقطع اللحم وباقي كمية الصلصة.

 نقلب المكونات قليلاً، ثم نضيف قطع الحمص، والطماطم المهروسة ومعجون الطماطم، ونغمر جميع المكونات بالماء حتى تتغطى، ثم نغطي القدر، ونخفف النار عند الغليان، ونترك القدر على نار هادئة لمدة ساعة من الزمن، ثم يقدم الطبق مع الأرز.

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