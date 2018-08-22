مجموعة سلطات مناسبة للتقديم فى عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 01:36 مساء
مجموعة سلطات مناسبة للتقديم فى عيد الأضحى (أرشيفية:انترنت)

إليك طريقة مجموعة من السلطات المناسبة للتقديم مع اللحم فى عيد الأضحى.

سلطة حمص بالطحينة
نضع حمصًا طايبًا فى ست البيت وربع كوب عصير ليم قارص وفصين أو ثلاثة توم وملح وربع كوب ماء لتسهل عملية الفرم.
ثم نضع ربع كوب طحينة ويتم فرم المكونات في ست البيت، وتقدم مع قطعة زيتون ورشة فلفل أحمر للتزيين.

سلطة بتنجان
نضع البتنجان والتوم للشوي فى الفرن، وبعد ذلك يتم هرسهم بالشوكة وإضافة البصل الأخضر والطماطم 
والمعدنوس والملح والفلفل الأسود والقليل من الكراويه والكسبر والليم القارص أوالخل وزيت الزيتون.

سلطة برغل
نضع برغلًا منقوعًا لمدة ربع ساعة ومصفى وبصل أخضر ومعدنوس وطماطم وليم قارص وزيت زيتون.

سلطة الجرجير
نضع جرجيرًا وحلقات بصل وطماطم أخضر وخبز سورى مقلي وجبنه شيدر مربعات، والصوص تكون عبارة عن زبادى وميونيز وخل وملح وفلفل أسود، ويتم وضع الصوص على خليط السلطة.

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