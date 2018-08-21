طاجن ريش اللحم الضأن الحارة

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تعرفي على عمل طاجن ريش اللحم الضأن الحارة مع مكعبات اللحم بالزبد، لتفاجئي بها أسرتك في لمة عيد الأضحى.

أولاً قطعي مقدار كيلو من اللحم على شكل مكعبات، ثم رتبيه في قاع الطاجن بعد أن تدهنيه بالقليل من الزبد، ثم قطعي بضع وحدات من الفلفل الحار الأخضر والأحمر مع بعض حبات الطماطم والقليل من فصوص الثوم، وأضيفي التوابل حسب رغبتك، ثم ضعي المزيج أعلى قطع اللحم، وفقًا لموقع «ليالينا».

بعد ذلك رتبي وحدات الريش الضأن أعلى المزيج، ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وادهنيها بالقليل من الزبد، وضعي الطاجن في الفرن حتى تمام النضج.

