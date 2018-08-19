القلاية على مائدتك في العيد

القلاية من أشهر الأكلات الليبية ويكثر تقديمها في الأعياد والمناسبات لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في مطبخك وفقًا لكتاب «ماء وملح على أضواء المطبخ الليبي» لمحمد ونجاة المغيربي الصادر عن دار «الفرجاني».

المكونات

كيلو لحم.

كيلو كبد.

ثلاثة أعواد قرنفل.

كوبا زيت.

كوب سمن .

قليل من الملح والفلفل الأحمر.



طريقة التحضير

يقطع اللحم والكبد إلى مكعبات ثم يغسل ويترك بمصفاة حتى يتم التخلص من الماء تمامًا ثم تنقل إلى وعاء وتوضع على النار بعد أن نضيف إليها القليل من الملح وثلاثة أو أربعة أعواد قرنفل ويترك على النار حتى ينضج اللحم فنضيف كوبي زيت وكوبي سمن مع القليل من الفلفل الأحمر ويقلب على النار حتى تنضج ويتم التخلص من الماء.

