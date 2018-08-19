مكعبات اللحم المشوية على مائدتك في العيد

مع حلول عيد الأضحى المبارك نقدم اليك طريقة تحضير مكعبات اللحم المشوية الشهية لتعديها في مطبخك في خطوات سهلو وسريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو لحم مكعبات

نصف كوب زيت زيتون

نصف كوب صلصة طماطم

نصف كوب عصير ليمون

حبة بصل مفروم

2 معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة فلفل أسود

2 معلقة صغيرة بابريكا

2 معلقة صغيرة ثوم مفروم

أسياخ خشبية



طريقة التحضير

- يوضع البصل في بولة، ويضاف إليه الثوم والصلصة وزيت الزيتون وعصير الليمون، ويقلب جيدًا.

- يتبل بالملح والفلفل الاسود والبابريكا، ويقلب جيدًا.

- تخفق قطع اللحمة في التتبيلة، وتترك بها لمدة لا تقل عن 3 ساعات وترص قطع اللحم في الأسياخ الخشبية.

- تخسن الشواية الكهربائي، وتدهن بالزيت.

- ترص أسياخ اللحمة على الشواية، وتقلب من وقت لآخر حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

