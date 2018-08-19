لحم الغنم بالصلصة الهندية

حضري لكل أفراد اسرتك في العيد لحم الغنم مع الصلصة الهندية، وفق «أطيب طبخة».

المكونات

لحم ضأن مقطّع إلى مكعبات صغيرة - 500 غرام

بصل متوسط الحجم - 2

طماطم متوسطة الحجم - 3

لبن زبادي - 3 أكواب

زنبيل - ملعقة صغيرة

حبهان أسود كبير - 2

حبهان أخضر صغير - 3

قرفة عيدان - 2

قرفة بودرة - نصف ملعقة صغيرة

فلفل أحمر حار بودرة - نصف ملعقة صغيرة

بزار - نصف ملعقة صغيرة

كزبرة جافة مطحونة - ملعقة صغيرة

كمون بودرة - ملعقة صغيرة

غارام ماسالا - نصف ملعقة صغيرة

ملح - ملعقتان صغيرتان

كزبرة مفرومة - ملعقتا طعام

زيت نباتي للقلي - نصف كوب

ثوم مهروس - فصّان

ورق غار - 3