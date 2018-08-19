لحم الغنم بالصلصة الهندية

حضري لكل أفراد اسرتك في العيد لحم الغنم مع الصلصة الهندية، وفق «أطيب طبخة».
المكونات
لحم ضأن مقطّع إلى مكعبات صغيرة - 500 غرام
بصل متوسط الحجم - 2
طماطم متوسطة الحجم - 3
لبن زبادي - 3 أكواب
زنبيل - ملعقة صغيرة
حبهان أسود كبير - 2
حبهان أخضر صغير - 3
قرفة عيدان - 2
قرفة بودرة - نصف ملعقة صغيرة
فلفل أحمر حار بودرة - نصف ملعقة صغيرة
بزار - نصف ملعقة صغيرة
كزبرة جافة مطحونة - ملعقة صغيرة
كمون بودرة - ملعقة صغيرة
غارام ماسالا - نصف ملعقة صغيرة
ملح - ملعقتان صغيرتان
كزبرة مفرومة - ملعقتا طعام
زيت نباتي للقلي - نصف كوب
ثوم مهروس - فصّان
ورق غار - 3
الطريقة
1- حمّي الزيت في مقلاة عميقة ثم أضيفي البصل وقلّيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.
2- أضيفي الثوم، ورق الغار، الحبهان والقرفة إلى المزيج.. اتركيهم على النار لمدة 3 دقائق.
3- أضيفي الطماطم أو صلصة الطماطم إلى المزيج، وقلبي المكونات حتى تصبح الطماطم طرية.
4- أضيفي مسحوق الكزبرة، الفلفل الحار، البزار، الكمون والملح إلى المزيج واتركيهم حتى ينفصل الزيت عن التوابل.. أضيفي ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي و حرّكي المكونات جيدًا.
5- أضيفي مكعبات لحم الضأن وارتكيها لتنضج ثمّ غطّي المقلاة واطبخي المزيج على نار هادئة لمدّة 10 دقائق، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي واطبخي المزيج على نار هادئة. كرّري العملية حتى ينفذ اللبن الزبادي.
6- أضيفي مسحوق الغارام ماسالا والكزبرة المفرومة.. أطبخي المزيج على نار هادئة حتى يصبح لحم الضأن ناضجًا وطريًا.