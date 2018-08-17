بالفيديو: طريقة عمل روستو اللحم في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 12:10 مساء

بعد أيام قليلة يحل علينا عيد الأضحى المبارك، لذلك نقدم إليكِ بالفيديو طريقة تحضير روستو اللحم في الفرن لتقدميه لعائلتك على مائدة العيد تعلمي معنا وطبقيه بنفسك وفقًا لموقع «يوتيوب».
المكونات
قطعة لحمة من الفخذ
ملح وفلفل أسود
زيت
بصل
خل

 

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