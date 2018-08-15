شربة الحوت الليبية

شربة الحوت الليبية (فيسبوك)

نقدم إليك طريقة شربة الحوت الليبية الغنية بالمكونات.

المقادير

1/4 كيلو سمك مسلوق في ماء وملح وبصلة كبيرة مقشرة ومقطعة نصفين و4 فصوص ثوم وفلفل أسود وحرارات «بهارات» وكمون حوت وحبة طماطم مقطعة نصفين، ويترك السمك مع هذه المكونات حتى ينضج ثم يصفى ويوضع جانبًا ويحتفظ بالمرق المصفى للاستخدام لاحقًا.

بصلة متوسطة

4 فصوص ثوم

قرن فلفل أخضر حار

1 ملعقة صغيرة كمون حوت

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة حرارات (بهارات اللحم)

كوبان عصير طماطم

1 ملعقة طعام صلصة الطماطم (معجون الطماطم)

1 ملعقة صغيرة كركم

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملح

ملعقة صغيرة نعناع جاف مطحون

عصير نصف ليمونة

3 ملاعق طعام حبوب الشربة (معكرونة لسان العصفور)

1/4 كوب زيت

الطريقة

عندما يبرد السمك يفتت باليد إلى قطع متوسطة الحجم وتترك جانبًا، ثم يوضع الزيت في قدر على النار وتضاف البصلة المفرومة ناعمًا وتقلب حتى تذبل.

يدق الثوم مع قرن الفلفل الأخضر وكمون الحوت جيدًا ويضاف إلى البصل ويقلب حتى يصبح الخليط ذهبيًا ثم يضاف عصير الطماطم ومعجون الطماطم والبقدونس المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة والقرفة والملح والحرارات والفلفل الأسود والكركم ويقلب ويترك على نار هادئة حتى تنضج الطماطم ويعرف ذلك بانفصال الزيت على سطح الطماطم ثم يضاف من مرقة السمك حوالي 2 و 1/2 كوب من المرقة ويعدل الملح حسب الذوق وتترك على النار حتى تغلي.

ثم تضاف حبوب الشربة وقطع السمك وتقلب وتترك حتى تنضج حبوب الشربة عندها يضاف النعناع المطحون وعصير الليمون.