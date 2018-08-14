الفول الصعيدي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 11:03 صباحا

إليك طريقة جديدة لتحضير الفول، وهي وصفة الفول الصعيدي في خطوات بسيطة، حسب «شملولة».

المقادير
2 كوب فول مهروس
3 فصوص ثوم مفروم
3 ملعقة كبيرة صلصة
3 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل أسود
رشة كمون
بيضة

الطريقة
في طنجرة على النار يوضع الزيت ليسخن جيدًا ثم يوضع الثوم المهروس ليصبح لونه ذهبي ثم توضع الصلصة وتقلب حتى تتسبك وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
يضاف الفول المهروس للصلصة ويقلبوا جيدًا حتى يندمج الفول مع الصلصة.
يسكب الفول في طاجين فخار وتثقب فتحة في الفول من المنتصف وتوضع بداخله بيضة ويتبل الوجه بالملح والفلفل ثم يوضع الطاجين في الفرن لمدة 15 دقيقة ويقدم مع الخبز البلدي.

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