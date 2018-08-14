الفول الصعيدي

إليك طريقة جديدة لتحضير الفول، وهي وصفة الفول الصعيدي في خطوات بسيطة، حسب «شملولة».

المقادير

2 كوب فول مهروس

3 فصوص ثوم مفروم

3 ملعقة كبيرة صلصة

3 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

بيضة