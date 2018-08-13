حضّري صوصو الفريدو

يعد صوصو الفريدو من أشهر الصلصات الإيطالية التي تقدم الكثير من الوجبات مثل الدجاج والمعكرونة. تعرفي معنا على طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة، وفق «شملولة».

المقادير

2 ملعقتان كبيرتان من الزبدة

2 ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون

2 فصَّان من ثوم مفروم

1 كوب كريمة طبخ

1/4ملعقة صغيرة فلفل أبيض

1/4 كوب جبن كريمى للطبخ

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

1/4 جبنة أسياجو مبشورة

1ملعقة كبيرة مرقة