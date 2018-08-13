حضّري صوصو الفريدو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 05:41 مساء

يعد صوصو الفريدو من أشهر الصلصات الإيطالية التي تقدم الكثير من الوجبات مثل الدجاج والمعكرونة. تعرفي معنا على طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة، وفق «شملولة».

المقادير
2 ملعقتان كبيرتان من الزبدة
2 ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون
2 فصَّان من ثوم مفروم
1 كوب كريمة طبخ
1/4ملعقة صغيرة فلفل أبيض
1/4 كوب جبن كريمى للطبخ
1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة
1/4 جبنة أسياجو مبشورة 
1ملعقة كبيرة مرقة

الطريقة
نضع الزيت والزبدة في مقلاة على نار متوسطة وننتظر حتى تسيح الزبد.
نضيف كريمة الطبخ والثوم والملح والفلفل الأبيض ونقلّب حتى تختلط المكونات.
نضيف الجبنة الكريمي والبارميزان والأسياجو ،ونقلبها حتى تسيح الجبن.
نضيف القليل من المرقة مع التقليب ونتذوق الخليط حتى نتأكد من الطعم المناسب، ونستمر في الإضافة إذا لاحظنا احتياج الخليط.
نترك صلصة الفريدو على النار مع التقليب حتى تتكثف وتصل لقوامها السميك المناسب ثم تقدم مع الدجاج والمعكرونة.

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