كريب دون بيض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 10:26 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير كريب دون بيض، وفق وصفة «إيلي عربية».

المكونات:
1 كوب طحين.
1/2 كوب حليب.
2/3 كوب ماء.
1/4 كوب زبد مذوب.
2 ملعقة كبيرة خلاصة فانيليا.
1 ملعقة كبيرة سكر.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

الطريقة:
ابدئي بمزج الحليب مع الماء والزبد وخلاصة الفانيليا في وعاء.
في وعاء ثانٍ اخلطي الدقيق مع السكر والملح.
أضيفي خليط الدقيق إلى مزيج الحليب بالتدريج وامزجي المكونات.
حمي مقلاة متوسطة الحجم على النار وادهنيها بالقليل من الزيت النباتي.
ضعي مقدارًا صغيرًا من العجين المحضر في المقلاة لتشكيل الكريب.
اتركي الكريب على الجهة الأولى حتى ينضج ثم اقلبيه إلى الثانية.
زيني الكريب بالنوتيلا والموز أو الفريز أو حتى السكر الناعم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

600 حارس مخصصون لحماية رونالدو في يوفنتوس
رياضة عالمية
إدريس إلبا يعزز التكهنات بتأديته دور جيمس بوند
ثقافة وفن
فيديو بوابة الوسط | الأعتــر يدلل جمهوره الليبي في «يا دلالي»
فيديو
خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
«غالاكسي نوت 9» بذاكرة عملاقة
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيوان ظريف يستقل طائرة