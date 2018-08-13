كريب دون بيض

تعرفي معنا على طريقة تحضير كريب دون بيض، وفق وصفة «إيلي عربية».

المكونات:

1 كوب طحين.

1/2 كوب حليب.

2/3 كوب ماء.

1/4 كوب زبد مذوب.

2 ملعقة كبيرة خلاصة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

الطريقة:

ابدئي بمزج الحليب مع الماء والزبد وخلاصة الفانيليا في وعاء.

في وعاء ثانٍ اخلطي الدقيق مع السكر والملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى مزيج الحليب بالتدريج وامزجي المكونات.

حمي مقلاة متوسطة الحجم على النار وادهنيها بالقليل من الزيت النباتي.

ضعي مقدارًا صغيرًا من العجين المحضر في المقلاة لتشكيل الكريب.

اتركي الكريب على الجهة الأولى حتى ينضج ثم اقلبيه إلى الثانية.

زيني الكريب بالنوتيلا والموز أو الفريز أو حتى السكر الناعم.