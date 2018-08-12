نصائح لتخزين واستهلاك اللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 11:53 صباحا

يدخل اللحم المفروم في كثير من الأطباق التي نعدها في مطابخنا، لكن يجب الحذر لأنه قابل للفساد سريعًا إذا ما حفظ بطريقة غير صحيحة.

من هنا، وبغية تجنّب المخاطر الصحية، إليكم هذه الخطوات الاحتياطية الأربع التي تضمن سلامة التعامل مع اللحم المفروم وتخزينه وطهيه بشكل ملائم من الناحية الغذائية، حسب «إيلي عربية».

1- أولاً، ينبغي أن نولي اهتمامًا لدوام سلسلة التبريد، إذ ينبغي أثناء النقل أن يخزن اللحم المفروم في كيس عازل للحرارة يُستخدم لمرّة واحدة، خاصة في الطقس الحار أو عندما تكون المسافة طويلة بين أماكن بيعه والمنزل.

2- بعد الوصول إلى المنزل، ينبغي وضع اللحم المفروم في وعاء منفصل وبعيد عن المنتجات النيئة الأخرى في القسم الأبرد من البرّاد. يجب أيضًا طهي اللحم المفروم فورًا بعد شرائه.

3- إذا كنت ترغبين في تناول اللحم المفروم مطهيًا، ينبغي عندئذٍ طهيه في أسرع وقت بعد الشراء كما يجب استهلاكه خلال يومين كحدّ أقصى بعد طهيه.

4- من المستحسن عدم تخزين اللحم المفروم النيىء في الثلاجة.

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