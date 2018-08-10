دجاج مقلي بالثوم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 03:01 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير دجاج مقلي بالثوم، حسب وصفة «شملولة».

المقادير
1 كيلو أفخاذ دجاج (دبابيس)
10 فصوص ثوم صحيحة
ثلث كوب زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون
ملح
فلفل أسود

الطريقة:
نغسل الدجاج جيدًا، ثم نضعه جانبًا.
في طنجرة متوسطة، نتبل أفخاذ الدجاج بعصير الليمون والملح والفلفل الأسود، وندعكها في التتبيلة، ثم نتركها لمدة نصف ساعة.
في مقلاه غويطة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن.
نضع الثوم في المقلاه، ونقلبه حتى تتصاعد رائحته.
نضع أفخاذ الدجاج في المقلاه، ونقلبها جيداً حتى يتغير لونها.
نخفف النار، ونغطي المقلاه، ثم نتركها لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج وتحمر.
نرفع أفخاذ الدجاج من المقلاه، ونضعها في الطبق.
نقدم أفخاذ الدجاج بالثوم مع المكرونة بالصوص الأبيض.

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