طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش

يستخدم زيت الزيتون على نطاق واسع في المطابخ العربية، كما أن له الكثير من الفوائد الصحية والغذائية.

لكن للأسف أحيانًا نحصل على هذا الزيت في أوقات كثيرة مغشوشًا وغير أصلي، لذلك قبل شراء زيت الزيتون، يمكنك أن تتحققي منه بطريقة علمية وبسيطة كي تحافظي على فوائده الهامة لصحتك، حسب «إيلي العربية».

وبطريقة علمية وبسيطة يمكنك بسهولة أن تفحصي زيت الزيتون المتواجد في منزلك لتعرفي ما إذا كان أصلياً أم مغشوشاً.

وكل ما عليكِ فعله هو إحضار وعاء ووضع حوالى معلقتين بداخله قبل إغلاقه. بعدها ضعيه في الثلاجة وانتظري حتى يمر يومًا كاملًا عليه. إذا كان متجمدًا ومتماسكًا في ما بينه، فهذا دليل أن الزيت أصلي، أما إذا ما زال سائلاً كما هو، عليك أن تقلقي بشأنه لأنه مجرّد زيت مغشوش.