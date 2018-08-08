طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 10:46 صباحا

يستخدم زيت الزيتون على نطاق واسع في المطابخ العربية، كما أن له الكثير من الفوائد الصحية والغذائية.

لكن للأسف أحيانًا نحصل على هذا الزيت في أوقات كثيرة مغشوشًا وغير أصلي، لذلك قبل شراء زيت الزيتون، يمكنك أن تتحققي منه بطريقة علمية وبسيطة كي تحافظي على فوائده الهامة لصحتك، حسب «إيلي العربية».

وبطريقة علمية وبسيطة يمكنك بسهولة أن تفحصي زيت الزيتون المتواجد في منزلك لتعرفي ما إذا كان أصلياً أم مغشوشاً.

وكل ما عليكِ فعله هو إحضار وعاء ووضع حوالى معلقتين بداخله قبل إغلاقه. بعدها ضعيه في الثلاجة وانتظري حتى يمر يومًا كاملًا عليه. إذا كان متجمدًا ومتماسكًا في ما بينه، فهذا دليل أن الزيت أصلي، أما إذا ما زال سائلاً كما هو، عليك أن تقلقي بشأنه لأنه مجرّد زيت مغشوش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع ...
ليبيا
الليبي «شلاوح» يتوج بذهبية العالم في «المواي تاي»
رياضة محلية
الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
بالصور..كاليفورنيا تواجه الحريق الأكبر في تاريخها الحديث
دولى
التأشيرة المغربية تمنع مجددا بعثة ليبية.. وتهدد الأهلي طرابلس في البطولة العربية
رياضة محلية
توزيع مركبات شرطة على مديريات الأمن بالمنطقة الغربية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
«داخلية الوفاق» تُطالب المواطنين بتسجيل العمالة الوافدة في أقرب مركز شرطة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»