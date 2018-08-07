لازانيا بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 03:48 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير لازانيا الخضار دون لحمة، حسب «إيلي عربية».

المكونات:
شرائح لازانيا
ثمرة باذنجان كبيرة
سبانخ
ثمرة كوسة
جبن موزاريلا
نصف كوب من عصير معجون الطماطم
أوريغانو (زعتر بري)
ملح وبهار، حسب الرغبة
الصلصة البيضاء (البشاميل)

طريقة التحضير:
نمد شرائح اللازانيا في طبق مخصص للفرن.
نضيف فوق شرائح اللازانيا طبقة من شرائح الباذنجان المشوي أو المقلي، ومن ثم طبقة من السبانخ الأخضر الطازج المفروم.
نضيف كذلك شرائح الكوسة المقلية أو المشوية.
نسكب قليلاً من الصلصة البيضاء (البشاميل) فوق الخضار، ومن ثم رشة من جبن الموزاريلا مع قليل من عصير معجون الطماطم. نضيف رشة من الملح والبهارات، حسب الرغبة مع الأوريغانو.
نضع طبقة أخرى من شرائح اللازانيا ونعيد الترتيب ذاته من وضع الخضار مرة ثانية.
نسكب الصلصة البيضاء مع الجبن على وجه الصينية ونضعها في الفرن الحامي مسبقًا لمدة 40 دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
سنغافورة تتعرض لـ«أكبر» هجوم إلكتروني في تاريخها وتتهم حكومات أجنبية
دولى
شاهد نيمار دا سيلفا وهو يرقص على أنغام «كيكي»
رياضة عالمية
الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة بسبب التوتر مع أميركا
اقتصاد
«داخلية الوفاق» تُطالب المواطنين بتسجيل العمالة الوافدة في أقرب مركز شرطة
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير متوقعة للشعور بالغثيان