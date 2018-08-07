لازانيا بالخضار

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير لازانيا الخضار دون لحمة، حسب «إيلي عربية».

المكونات:

شرائح لازانيا

ثمرة باذنجان كبيرة

سبانخ

ثمرة كوسة

جبن موزاريلا

نصف كوب من عصير معجون الطماطم

أوريغانو (زعتر بري)

ملح وبهار، حسب الرغبة

الصلصة البيضاء (البشاميل)

طريقة التحضير:

نمد شرائح اللازانيا في طبق مخصص للفرن.

نضيف فوق شرائح اللازانيا طبقة من شرائح الباذنجان المشوي أو المقلي، ومن ثم طبقة من السبانخ الأخضر الطازج المفروم.

نضيف كذلك شرائح الكوسة المقلية أو المشوية.

نسكب قليلاً من الصلصة البيضاء (البشاميل) فوق الخضار، ومن ثم رشة من جبن الموزاريلا مع قليل من عصير معجون الطماطم. نضيف رشة من الملح والبهارات، حسب الرغبة مع الأوريغانو.

نضع طبقة أخرى من شرائح اللازانيا ونعيد الترتيب ذاته من وضع الخضار مرة ثانية.

نسكب الصلصة البيضاء مع الجبن على وجه الصينية ونضعها في الفرن الحامي مسبقًا لمدة 40 دقيقة.