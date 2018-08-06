القهوة المثلجة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 09:52 صباحا

إليك طريقة عمل القهوة المثلجة، وفق وصفة سهلة وسريعة لتستمتعي بها أنت وأسرتك خلال فصل الصيف، حسب «شملولة».

المقادير
ملعقة ونصف قهوة سريعة الذوبان
1\4 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة كاكاو خام
1\2 كوب لبن بارد
1\4 كوب ماء مغلي
1 ملعقة كبيرة كريم شانتيه
5 ملعقة كبيرة ماء بارد
سكر

الطريقة
نضع القهوة والسكر مع ملعقة صغيرة ماء فاتر ونقلب حتى يتكون خليط سائل بني فاتح.
نضيف الكاكاو والفانيليا ونستمر في التقليب حتى يختفي الكاكاو والفانيليا في الخليط.
نضيف الماء المغلي لخليط القهوة وباقي المكونات ونقلب بشكل جيد.
نضيف الخليط للبن البارد لنحصل على القهوة.
تحضير الكريمة: نضيف الماء البارد للكريم شانتيه ونقلب بالمضرب حتى نحصل على قوام الكريمة المناسب.
نضيف الكريمة على وجه القهوة المثلجة ونزين ببعض المكسرات على حسب الرغبة ثم نقدمها وصحتين.

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