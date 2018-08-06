القهوة المثلجة

إليك طريقة عمل القهوة المثلجة، وفق وصفة سهلة وسريعة لتستمتعي بها أنت وأسرتك خلال فصل الصيف، حسب «شملولة».

المقادير

ملعقة ونصف قهوة سريعة الذوبان

1\4 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة كاكاو خام

1\2 كوب لبن بارد

1\4 كوب ماء مغلي

1 ملعقة كبيرة كريم شانتيه

5 ملعقة كبيرة ماء بارد

سكر