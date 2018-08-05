معكرونة جارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 10:16 صباحا

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير معكرونة جارية، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير
كيلو معكرونة صغيرة
كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات صغيرة
3 أكواب من الماء المغلي
¼ كوب زيت
2 ثمرة فلفل أخضر حار منزوع البذر
بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
2 فص ثوم مهروس
4 ثمرات طماطم متوسطة مقشرة ومفرومة ناعمًا
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
½ ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
صفي الطماطم من القشر والبذر، واتركيها جانبًا.
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي اللحم، وقلبيه حتى يتغير لونه.
أضيفي البصل، وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل الحار، وقلبي لمدة دقيقة.
أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا، وقلبي جيدًا.
غطي القدر واتركي اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
أضيفي كوبين من الماء، واتركي اللحم على النار حتى تنضج.
ارفعي اللحم من المرق، واتركيها جانبًا، ثم أضيفي المعكرونة وباقي الماء، واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
أضيفي اللحم مرةً أخرى، وقلبي جيدًا، ثم قدميه ساخنًا.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
مستقبل الكرة الليبية المهدي الكوت يحترف في تونس
رياضة محلية
بيروني: المظاهرات ضد السياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة»
ليبيا
طفل مكسيكي يدخل الجامعة لدراسة فيزياء الطب الحيوي
منوعات
بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
لودريان: إيطاليا وافقت خلال اجتماع باريس على إجراء انتخابات ليبيا نهاية 2018
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية