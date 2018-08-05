معكرونة جارية

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير معكرونة جارية، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير

كيلو معكرونة صغيرة

كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات صغيرة

3 أكواب من الماء المغلي

¼ كوب زيت

2 ثمرة فلفل أخضر حار منزوع البذر

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

4 ثمرات طماطم متوسطة مقشرة ومفرومة ناعمًا

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود