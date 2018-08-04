فيليه الدجاج بصوص الليمون

إليك عزيزتي طريقة تحضير فيليه الدجاج بصوص الليمون، وهي وصفة سريعة التحضير، حسب «شملولة».

المقادير

3 صدور دجاج فيليه

2 حبة كبيرة ليمون مقطع شرائح

1 كوب مرقة دجاج

نصف كوب دقيق أبيض

ربع كوب عصير ليمون

2 عيدان بصل أخضر مقطع

2 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة

نغسل فيليه الدجاج جيدًا، ونطرقه بمطرقة اللحوم، ثم نضعه جانبًا.

نتبل فيليه الدجاج بالملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج، ثم نضعه في الدقيق حتى يغطيه بطبقة رقيقة.

في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن.

نضع فيليه الدجاج في المقلاه، ونقلبه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعه جانبًا.

في المقلاه ذاتها، نضع الزبدة والزنجبيل والثوم وبشر الليمون وعصير الليمون والشوربة والبصل الاخضر، ونقلبهم حتى يتجانسوا.

نعيد فيليه الدجاج في المقلاه مرة أخرى، ونتركها على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

نقدم فيليه الدجاج بصوص الليمون ساخن مع المكرونة بصوص الجبنة.