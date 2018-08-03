بيتزا تاكو

وصفة عمل بيتزا تاكو هي وصفة جديدة كليًّا لعمل البيتزا المميزة واللذيذة بعيدًا عن الوصفات التقليدية، تتبعي الطريقة والخطوات، بحسب موقع «ليالينا».

المكونات:

250 غرام لحم عجل مفروم ناعم

1 كوب خس

1 حبة طماطم

1 مغلف خلطة توابل تاكو

1 كوب جبنة شيدر

1 كوب جبن كريم

1 كوب كريمة حامضة

1 كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير:

1- اطبخي اللحم على نار متوسطة مع القليل من الزيت، وأخيرًا أضيفي له توابل التاكو.

2- ضعي التاكو في صينية، اخلطي الكريمة الحامضة مع الجبن الكريمي، ثم ادهني التاكو.

3- ووزعي اللحم ثم الطماطم والخس، وأخيرًا جبن الموزاريلا وجبن الشدر.

4- قدمي البيتزا مباشرة.