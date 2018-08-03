بيتزا تاكو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 12:44 مساء

وصفة عمل بيتزا تاكو هي وصفة جديدة كليًّا لعمل البيتزا المميزة واللذيذة بعيدًا عن الوصفات التقليدية، تتبعي الطريقة والخطوات، بحسب موقع «ليالينا».

المكونات:
250 غرام لحم عجل مفروم ناعم
1 كوب خس
1 حبة طماطم
1 مغلف خلطة توابل تاكو
1 كوب جبنة شيدر
1 كوب جبن كريم
1 كوب كريمة حامضة
1 كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير:
1- اطبخي اللحم على نار متوسطة مع القليل من الزيت، وأخيرًا أضيفي له توابل التاكو.

2- ضعي التاكو في صينية، اخلطي الكريمة الحامضة مع الجبن الكريمي، ثم ادهني التاكو.

3- ووزعي اللحم ثم الطماطم والخس، وأخيرًا جبن الموزاريلا وجبن الشدر.

4- قدمي البيتزا مباشرة.

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