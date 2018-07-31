المكرونة الشعيرية المسقية بالبصلة

المكرونة الشعيرية المسقية بالبصلة (أرشيفية:انترنت)

المكرونة الشعرية يمكن أن تعد للطهي بالعديد من الطرق، نقدم لكِ طريقة الشعرية بالبصلة من المطبخ الليبي.

المكونات:

كوب و ربع زيت

بصلة

قطع لحم خروف أو ابل حسب عدد أفراد الأسرة

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم

ملعقة كبيرة فلفل احمر حار

ربع ملعقة صغيرة كركم

ملعقة ملح.

كيلو مكرونة شعيرية

نصف كوب زيت

ملعقة سمن

ملعقة بهارات.

طريقة تحضير المرقة:

يوضع في الطنجرة على النار كوب زيت، وعندما يسخن الزيت يضاف له بصلة مقطعة جوانح و يترك حتى يذبل البصل، ثم يضاف له قطع اللحم و يفضل أن تكون لحم الخروف الضأن و تشوح على النار في الزيت بضع دقائق، ثم يضاف له 4 ملاعق معجون طماطم و يتم التقليب، ثم يضاف لهم نصف كوب ماء وتقلب لمدة خمس دقائق حتى لا يحترق الطماطم، ثم يضاف لهم ملعقة فلفل احمر حار و ربع ملعقة صغيرة كركم و ملعقة ملح و يخلطوا جيداً ، ويضاف لهم كوب ماء و يتركوا يغلوا لمدة خمس دقائق ، بعدها يضاف لهم حوالي لتر ماء و يتركوا ليغلوا على النار، ثم يوضع فوق الطنجرة كسكاس البُصلة.

وهناك طريقة أخرى صحية اكثر لإعداد المرقة لا يتم فيها حرق الزيت و هي:

يوضع حوالي ثلاثة أكواب ماء في الطنجرة على النار ثم يوضع في صحن الزيت والبصل والطماطم والفلفل و الكركم والملح ويخلطوا، ثم يضاف لهم قطع اللحم و يخلطوا جيداً مع بعض، وعندما يغلي الماء يتم إضافة الخليط إليه و يتركوا يغلوا حوالي ربع ساعة، ثم يضاف لهم كمية أخرى من الماء و يوضع فوقهم كسكاس البُصلة.

مقادير و طريقة تحضير البصلة:

6 بصلات كبيرة

3 اكواب حمص منقوع

ملعقة كبيرة ملح

قليل من الزيت

ملعقة كبيرة و نصف من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر الحار البودرة

ربع ملعقة صغيرة كركم.

طريقة تحضير البُصلة:

يملح الحمص المنقوع المصفى من الماء بقليل من الملح، ويوضع في الكسكاس فوق طنجرة المرقة، تقطع ست بصلات كبيرة إلى جوانح، ويضاف لجوانح البصل القليل من الزيت وملعقة كبيرة ونصف من معجون الطماطم، وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار البودرة وربع ملعقة صغيرة كركم، وملعقة ملح ويخلط حتى يتغير لون البصل إلى اللون الاحمر الفاتح، ثم يوضع البصل في الكسكاس فوق الحمص، ويغطى و يترك على البخار فيذبل البصل وينضج و ينزل ماؤه على مرقة اللحم.

وعندما ينضج الحمص والبصل على البخار يوضع في طنجرة أخرى صغيرة، ويضاف لهما كمية من الدهون التي ظهرت على وجه مرقة اللحم عندما تنضج، و كذلك يضاف لهما قليل من المرقة ويخلطوا ويتذوق ملحهم فإن كان يحتاج للزيادة يضاف لهما الكمية التي يحتاجا لها من الملح ويوضعا قليلاً على نار هادئة مع الانتباه لهما حتى لا يحترقا.

أثناء انتظار نضج البُصلة والمرقة، تكسر أعواد المكرونة وترش بكوب ماء مخلوط مع نصف كوب زيت ومذاب به ملعقة ملح، ثم توضع في الكسكاس فوق طنجرة أخرى على البخار، وتغطى و تترك لمدة نصف ساعة على البخار، ثم تسكب في صحن كبير وتفرد بأصابع اليدين لإبعاد خيوط العجينة عن بعضها وإزالة أي تكتلات موجودة بها، ثم تسقى بكمية قليلة من مرقة اللحم حوالي الكوبين أو أكثر قليلاً و تخلط جيداً.

ثم تسكب في الكسكاس وترجع على البخار مرة أخرى لحوالي نصف ساعة حتى تستوي، بعدها عندما تنضج تسكب في صحن عميق ويضاف لها ملعقة سمن، وملعقة بهارات وهى عبارة عن خليط من عدة توابل منها القرنفل والقرفة والفلفل الأسود وعود اللحم وغيرهم، وتخلط ثم تسقى بكمية من مرقة اللحم مرة أخرى بعد ضبط ملحها وتخلط جيداً.

ثم توضع في طبق التقديم و يوضع في الوسط فوق المكرونة قليل من البُصلة وتوزع فوقها قطع اللحم ويرش على وجهها البهارات، وتقدم مع مخلل الفلفل و الزيتون ومخلل الخضار والسلطة الخضراء.