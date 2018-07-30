شوربة قرنبيط بالبروكلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 11:01 صباحا

إليك عزيزتي طريقة تحضير شوربة قرنبيط بالبروكلي، وهي من أفضل أطباق الشوربات الصحية.

ونقدم لك المكونات والمقادير، حسب وصفة «إل عربية».

المقادير
1 كوب كبير قرنبيط
1 كوب كبير بروكلي
نصف كوب كبير بسلة
نصف كوب كبير جزر مكعبات
2 حبة بطاطا مكعبات
3 كوب شوربة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة:
نحضر وعاء كبير نملؤه بالماء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي.
نضيف الجزر والقرنبيط والبروكلي والبطاطا لمدة 4 دقائق حتى سلقها.
نرفع الوعاء من على النار، ونصفي الجزر والقرنبيط والبروكلي والبطاطا من ماء السلق باستخدام مصفاة، ونترك الخضروات حتى تبرد.
نحضر وعاء نضع فيه الشوربة ونتركه على نار متوسطة حتى تسخن الشوربة.
نضيف الخضروات المسلوقة للشوربة، ونخفض النار لنار هادئة ونتركها حتى تنضج.
نتبل شوربة قرنبيط بالبروكلي بالملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا حتى يختلطوا.
نسكب شوربة قرنبيط بالبروكلي في أطباق التقديم، وصحتين.

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